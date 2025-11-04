Four years of struggle
After cardiac arrest: new twist in the case of Marlies
A young firefighter from Upper Austria suffered a cardiac arrest during an emergency call, was already dead and was brought back to life! But life is no longer as it once was - and then the insurance company refused to pay. A four-year battle that suddenly took a turn for the better.
"After four long years, a positive conclusion. AUVA has finally recognized my firefighting accident as such. Thank you for your support!" - A message from Marlies K. brought joy to the firefighters at the Kronabittedt fire department in Kirchschlag near Linz. After four years of litigation, the now 22-year-old comrade can breathe a sigh of relief.
