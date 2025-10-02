Kendall Jenner macht jetzt Heidi Klum Konkurrenz

Heidi Klum bekommt jetzt sexy Konkurrenz! Denn nicht nur die 52-Jährige macht in den neuen Trend-Strümpfen von Calzedonia eine gute Figur, sondern auch Topmodel Kendall Jenner ...
Die italienische Marke veröffentlichte gerade einen mehr als aufregenden „Nachschlag“ zu ihrer aktuellen Strumpfhosen-Kollektion.
Kendall gegen Klum – wem steht‘s besser?
Denn während sich Klum in Paris in den neuesten Spitzenstrümpfen vor der Kamera rekelte, schlüpfte auch ihre jüngere Model-Kollegin jüngst in die neuesten Modelle von Calzedonia.
Und die Bilder können sich sehen lassen! Denn die Halbschwester von Kim Kardashian setzte für die Kampagne unter anderem nur mit BH, Höschen und mit einer aufregenden POse in Szene.
Aber auch zum Body oder zu einem Mini-Kleid kombiniert sind die neuesten Strumpfhosen von Calzedonia einfach „spitze“!
Vielseitig kombinierbar und immer sexy
Und so beweist Kendall Jenner auch, wie vielseitig die Spitzenstrumpfhosen getragen werden können. Mal lässig kombiniert, mal elegant – aber immer unglaublich sexy!
Fix ist jedenfalls: An diesem Trend-Accessoire kommt man in den kommenden Monaten einfach nicht vorbei.
