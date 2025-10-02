Vorteilswelt
Mit sexy PO-se

Kendall Jenner macht jetzt Heidi Klum Konkurrenz

Star-Style
02.10.2025 17:00
Kendall Jenner macht mit dieser POse Heidi Klum als Strumpfhosen-Modell Konkurrenz.
Kendall Jenner macht mit dieser POse Heidi Klum als Strumpfhosen-Modell Konkurrenz.(Bild: Calzedonia)

Heidi Klum bekommt jetzt sexy Konkurrenz! Denn nicht nur die 52-Jährige macht in den neuen Trend-Strümpfen von Calzedonia eine gute Figur, sondern auch Topmodel Kendall Jenner ...

0 Kommentare

Die italienische Marke veröffentlichte gerade einen mehr als aufregenden „Nachschlag“ zu ihrer aktuellen Strumpfhosen-Kollektion.

Kendall gegen Klum – wem steht‘s besser?
Denn während sich Klum in Paris in den neuesten Spitzenstrümpfen vor der Kamera rekelte, schlüpfte auch ihre jüngere Model-Kollegin jüngst in die neuesten Modelle von Calzedonia.

Die Spitzenstrumpfhose von Calzedonia steht Kendall Jenner ausgezeichnet!
Die Spitzenstrumpfhose von Calzedonia steht Kendall Jenner ausgezeichnet!(Bild: Calzedonia)

Und die Bilder können sich sehen lassen! Denn die Halbschwester von Kim Kardashian setzte für die Kampagne unter anderem nur mit BH, Höschen und mit einer aufregenden POse in Szene.

Aber auch zum Body oder zu einem Mini-Kleid kombiniert sind die neuesten Strumpfhosen von Calzedonia einfach „spitze“! 

Lesen Sie auch:
Mon dieu, Heidi! Diese sexy Spitzen-Looks sind der Hammer!
Mon dieu!
Heidi Klum verführt in Paris in Hauch von Spitze
29.09.2025

Vielseitig kombinierbar und immer sexy
Und so beweist Kendall Jenner auch, wie vielseitig die Spitzenstrumpfhosen getragen werden können. Mal lässig kombiniert, mal elegant – aber immer unglaublich sexy!

Das Topmodel beweist, wie vielseitig die neuen Trend-Modelle zu kombinieren sind.
Das Topmodel beweist, wie vielseitig die neuen Trend-Modelle zu kombinieren sind.(Bild: Calzedonia)
Kendall Jenner weiß: Diese Strumpfhosen sind das Must-have für die kommenden Monate!
Kendall Jenner weiß: Diese Strumpfhosen sind das Must-have für die kommenden Monate!(Bild: Calzedonia)

Fix ist jedenfalls: An diesem Trend-Accessoire kommt man in den kommenden Monaten einfach nicht vorbei. 

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
