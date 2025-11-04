Zustimmung zu Wehrpflicht stark gestiegen

Angst vor Krieg und Terror massiv gestiegen

Die Zahlen zeigen eindeutig, dass die zahlreichen militärischen Konflikte in Europa und außerhalb des Kontinents, massive Auswirkungen auf die Bevölkerung haben. Im Jahr 2023 haben 33 Prozent der Befragten einen Krieg in Europa befürchtet, heute sind es bereits 41 Prozent. Auch die Angst vor Terroranschlägen ist massiv gestiegen, von 28 auf 40 Prozent. Interessanterweise ist die Angst vor einem Krieg mit Atomwaffen bei 35/36 Prozent gleich geblieben, erläutert Wolfgang Prinz, Leiter des Referats Strategische Markt- und Meinungsforschung im Verteidigungsministerium.