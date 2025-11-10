Ehefrau vergewaltigt und zur Abtreibung gezwungen

„Nur eine Ohrfeige“, als sie sich scheiden lassen wollte

Der Rumäne selbst bestreitet alle Vorwürfe, so auch in der Verhandlung am Montag: „Ich habe meine Frau weder unterdrückt noch jemals körperliche Gewalt angetan.“ Nur eine Ohrfeige habe er ihr damals verpasst, als sie sich scheiden lassen wollte. Opfervertreterin Eva Müller forderte hingegen erneut 7000 Euro an Teilschmerzengeld für ihre Mandantin: „Sie hat bis heute diese Gewalt und den Schwangerschaftsabbruch nicht verkraftet und ist im Leben noch lange noch nicht dort angekommen, wo sie hin möchte.“ Nach wie vor sei die Frau unsicher und misstrauisch, vor allem gegenüber Männern.