Schmuckhändler Claire‘s soll saniert werden

Laut einer Aussendung will er den Händler mit einem frischen Konzept wieder fit machen. Konkret sieht der Sanierungsplan eine Quote von 20 Prozent für die Gläubigerinnen und Gläubiger vor, wobei eine erste Tranche in Höhe von fünf Prozent bis Mitte Dezember zu entrichten ist, schreiben der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der KSV1870. Danach sollen drei weitere Tranchen zu je fünf Prozent innerhalb von sechs, zwölf und 18 Monaten ab Annahme des Sanierungsplans folgen.