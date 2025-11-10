Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nur Platz 13

Bergamo feuert Trainer – Nachfolger ante portas

Fußball International
10.11.2025 17:47
Ivan Juric
Ivan Juric(Bild: EPA/MICHELE MARAVIGLIA)

Atalanta Bergamo hat sich nach einem Negativlauf von Trainer Ivan Juric getrennt.

0 Kommentare

Die Lombarden rangieren aktuell nur am 13. Platz der Serie A, am Wochenende setzte es zu Hause ein 0:3 gegen Sassuolo. Der Kroate Juric hatte im Sommer den Posten von Langzeitcoach Gian Piero Gasperini übernommen, der Atalanta in seinen fast neun Jahren als Cheftrainer zu einer Spitzenmannschaft geformt hatte. Der 67-jährige Gasperini betreut nun die derzeit zweitplatzierte AS Roma.

Als Nachfolger für Juric wurde in italienischen Medien der frühere Fiorentina-Trainer Raffaele Palladino gehandelt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
172.682 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
117.348 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
104.612 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
„Gaucho“ Troyansky
„Messi wird die WM spielen, da bin ich mir sicher“
Nur Platz 13
Bergamo feuert Trainer – Nachfolger ante portas
WM-Quali
ÖFB-Frauen starten mit Heimspiel gegen Norwegen
„Vermisse ich sehr“
Lionel Messi sehnt sich nach Rückkehr ins Camp Nou
Sechs Doppelpacker
16:0! Marokko bejubelt Rekordsieg bei der U17-WM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf