Bergamo feuert Trainer – Nachfolger ante portas

Atalanta Bergamo hat sich nach einem Negativlauf von Trainer Ivan Juric getrennt.
Die Lombarden rangieren aktuell nur am 13. Platz der Serie A, am Wochenende setzte es zu Hause ein 0:3 gegen Sassuolo. Der Kroate Juric hatte im Sommer den Posten von Langzeitcoach Gian Piero Gasperini übernommen, der Atalanta in seinen fast neun Jahren als Cheftrainer zu einer Spitzenmannschaft geformt hatte. Der 67-jährige Gasperini betreut nun die derzeit zweitplatzierte AS Roma.
Als Nachfolger für Juric wurde in italienischen Medien der frühere Fiorentina-Trainer Raffaele Palladino gehandelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.