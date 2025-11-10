Bergamo feuert Trainer – Nachfolger ante portas

Die Lombarden rangieren aktuell nur am 13. Platz der Serie A, am Wochenende setzte es zu Hause ein 0:3 gegen Sassuolo. Der Kroate Juric hatte im Sommer den Posten von Langzeitcoach Gian Piero Gasperini übernommen, der Atalanta in seinen fast neun Jahren als Cheftrainer zu einer Spitzenmannschaft geformt hatte. Der 67-jährige Gasperini betreut nun die derzeit zweitplatzierte AS Roma.