Raducanu oder Nader?

Carlos Alcaraz spricht über heiße Liebes-Gerüchte

Tennis
10.11.2025 17:15
Carlos Alcaraz und Emma Raducanu spielten bei den US Open zusammen.
Carlos Alcaraz und Emma Raducanu spielten bei den US Open zusammen.(Bild: EPA/JUSTIN LANE)

Tennis-Partnerin Emma Raducanu oder doch Model Brooks Nader? Die Liebesgerüchte um Carlos Alcaraz nahmen zuletzt kein Ende. Bei den ATP-Finals in Turin sprach die Nummer 1 der Welt nun endlich Klartext.

„Ist dein Herz vergeben oder bist du frei?“, wollte Ex-Profi Elena Vesnina, einst die Nummer 13 der Welt und inzwischen TV-Expertin,  vom 22-jährigen Spanier nach dessen Auftaktsieg gegen den Australier Alex de Minaur wissen. 

Alcaraz drückte zunächst ein wenig herum, wollte die Frage weggrinsen, machte aber dann doch eine klare Ansage. „Nein, ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei!“

Brooks Nader
Brooks Nader(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/CLIVE BRUNSKILL, Instagram/brooksnader)

„Ich bin einfach froh“
Heißt: Der derzeit weltbeste Tennisspieler ist weder mit Brooks Nader, noch mit Raducanu zusammen. Dabei hielten sich der Gerüchte um das sportliche Traumpaar seit Sommer 2024 hartnäckig. Ja sogar die beiden selbst befeuerten den Wunsch vieler Fans. Fast schon regelmäßig tauchten sie bei  Spielen des jeweils anderen auf der Tribüne auf. „Ich bin einfach froh, dass sie gekommen ist, um mich zu unterstützen, um mein Spiel zu sehen. Ja, ich denke, es war großartig, sie auf der Tribüne zu haben“, gestand Alcaraz einst.

Lesen Sie auch:
Carlos Alcaraz
Weltranglisten
Alcaraz löst Sinner als Nr. 1 der Tennis-Welt ab
10.11.2025
ATP Finals
Fritz siegt souverän gegen Ersatzmann Musetti
10.11.2025

Doch dann kamen auch Gerüchte um eine Beziehung mit Brooks Nader auf, deren Schwester sogar eine Liebesbeziehung bestätigt hatte. Die Spekulationen um einen der begehrtesten Junggesellen der Welt nahm kein Ende. Aber jetzt herrscht Klarheit – die weiblichen Fans freut‘s .... 

