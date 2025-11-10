Carlos Alcaraz spricht über heiße Liebes-Gerüchte

„Ich bin einfach froh“

Heißt: Der derzeit weltbeste Tennisspieler ist weder mit Brooks Nader, noch mit Raducanu zusammen. Dabei hielten sich der Gerüchte um das sportliche Traumpaar seit Sommer 2024 hartnäckig. Ja sogar die beiden selbst befeuerten den Wunsch vieler Fans. Fast schon regelmäßig tauchten sie bei Spielen des jeweils anderen auf der Tribüne auf. „Ich bin einfach froh, dass sie gekommen ist, um mich zu unterstützen, um mein Spiel zu sehen. Ja, ich denke, es war großartig, sie auf der Tribüne zu haben“, gestand Alcaraz einst.