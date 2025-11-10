Das Drama um die vergifteten Pferde geht weiter

Ein eigenartiger Zufall

Alles nur Zufall? Oder hat das zugezogene Paar, das die Anlage seit 2020 betreibt, gar Feinde? Beispielsweise frühere Einsteller, die Stallverbot haben und sich nun rächen wollen. Oder ehemalige Stallburschen, die mit dem Lohn nicht zufrieden waren. „Nein, nicht, dass wir wüssten. Niemand hat was gegen uns. Erstens machen wir den Stall selber und zweitens hat außer Freunden niemand sein Pferd bei uns eingestellt. Die Kriminalpolizei tappt bei ihren Nachforschungen auch im Dunkeln.“