Fritz siegt souverän gegen Ersatzmann Musetti

Taylor Fritz ist mit einem Sieg in die ATP Finals der besten Tennisspieler des Jahres gestartet. Der an Nummer sechs gesetzte US-Amerikaner bezwang am Montag in Turin Lorenzo Musetti mit 6:3, 6:4.
Der Italiener war erst durch die Absage von Novak Djokovic ins Feld gerutscht und musste ohne Vorbereitung vor Heimpublikum „ins kalte Wasser“ springen. In der Gruppe Jimmy Connors stehen nun Fritz sowie der spanische Weltranglistenerste Carlos Alcaraz mit je einem Sieg da.
Fritz jetzt gegen Alcaraz
Fritz zeigte sich mit seiner Auftaktleistung zufrieden. „Ich habe eine Menge richtig gut gemacht“, erklärte der Vorjahresfinalist im Interview auf dem Court. Sein nächster Gegner ist am Dienstagnachmittag Alcaraz.
Finals-Debütant Musetti, der am Samstag noch in Athen gespielt hatte und erst am Sonntag in Turin eingetroffen war, bekommt es nun mit Alex de Minaur zu tun. Der Australier hatte am Sonntag gegen Alcaraz verloren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.