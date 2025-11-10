Eine Hilfe, wenn die Trauer unermesslich ist

Strenges Auswahlverfahren

Die Krisenhelfer machen ihren Job übrigens neben ihrem Brotberuf. Wer die Ausbildung machen will, muss auch zuvor schon in der Sozialarbeit oder im Bereich Psychosoziale Gesundheit tätig gewesen sein. Zudem gibt es ein durchaus strenges Auswahlverfahren für die 20 freien Plätze. Das soll auch sicherstellen, dass die Ausfallquote gering ist. Weil die Ausbildung bezahlt wird, verpflichten sich die Absolventen auch, zumindest drei Jahre zu arbeiten.