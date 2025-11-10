Die „Krone“ bringt Sie zum Royal Ballet in London!

Mitmachen und gewinnen

Doch mit ein wenig Glück geht’s für Sie sogar direkt nach London zum Royal Ballet. Die „Krone“ verlost 2 Tickets für „Giselle“ am 3. März im Royal Opera House London, inklusive Hin- und Rückflug sowie 2 Übernachtungen im Doppelzimmer. Erleben Sie die Magie eines der besten Ballettkompanien der Welt live vor Ort. Zusätzlich verlosen wir auch noch Kinotickets für die Liveübertragung des „Nussknackers“ in den folgenden Kinos

