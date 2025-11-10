Die „Krone“ bringt Sie zum Royal Ballet in London!

Eleganz, Leidenschaft und vollendete Tanzkunst – das Royal Ballet in London zählt zu den renommiertesten Ensembles der Welt. Gemeinsam mit der „Krone“ können Sie nun ein unvergessliches Kultur-Erlebnis gewinnen – inklusive Tickets, Flug und Übernachtung in London!
„Der Nussknacker“, Peter Wrights gefeierte Inszenierung, verzaubert mit Tschaikowskys unsterblicher Musik, klassischer Choreografie und prachtvollen Bühnenbildern. Ab dem 10. Dezember wird die Aufführung live in Kinos im gesamten deutschsprachigen Raum gezeigt. Tickets und weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.rbokino.com.
Ein Märchen voller Magie und Musik
Doch was steckt hinter dieser weihnachtlichen Zauberwelt, die seit Generationen Groß und Klein begeistert? Die Geschichte des Nussknackers entführt das Publikum in eine fantastische Traumwelt: Am Weihnachtsabend erhält die kleine Clara von ihrem Patenonkel Drosselmeyer ein besonderes Geschenk – einen hölzernen Nussknacker. In der Nacht erwacht das Spielzeug zum Leben, und ein zauberhaftes Abenteuer beginnt.
Gemeinsam mit dem mutigen Nussknacker stellt sich Clara einer Armee von Mäusen, besiegt den bösen Mäusekönig und reist in ein funkelndes Zuckerreich, wo sie die Zuckerfee empfängt. Fantasie, Musik und Träume verschmelzen zu einem Märchen, das seit über 130 Jahren Herzen berührt.
In den Hauptrollen glänzen Marianna Tsembenhoi als Clara, Liam Boswell als Nussknacker und Mayara Magri als Zuckerfee, begleitet vom Orchester des Royal Opera House unter der Leitung von Koen Kessels. So lässt sich die Magie des Londoner Balletts hautnah erleben.
Mitmachen und gewinnen
Doch mit ein wenig Glück geht’s für Sie sogar direkt nach London zum Royal Ballet. Die „Krone“ verlost 2 Tickets für „Giselle“ am 3. März im Royal Opera House London, inklusive Hin- und Rückflug sowie 2 Übernachtungen im Doppelzimmer. Erleben Sie die Magie eines der besten Ballettkompanien der Welt live vor Ort. Zusätzlich verlosen wir auch noch Kinotickets für die Liveübertragung des „Nussknackers“ in den folgenden Kinos
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und mit ein wenig Glück sind Sie einer der glücklichen Gewinner! Teilnahmeschluss ist der 19. November, 09:00 Uhr.
Sie wollen sich die Chance das Royal Ballet live und in Farbe zu erleben nicht entgehen lassen? Dann haben wir für Abonnenten des „Briefing“-Newsletter gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
