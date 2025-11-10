Das ist der beliebteste Christkindlmarkt im Land

Drei von vier Befragten planen in diesem Jahr mindestens einen Besuch auf einem Advent- bzw. Christkindlmarkt. Mehr als jede dritte Person hat bereits mehrere im Visier, wie eine Umfrage des Handelsverbands (HV) unter 1011 Befragten zeigt.
Der beliebteste Markt ist demnach jener vor dem Schloss Schönbrunn. Überhaupt befinden sich fünf der zehn beliebtesten Christkindlmärkte in Wien. Auf Platz zwei folgt der Markt auf dem Rathausplatz, dahinter landet jener am Spittelberg. Platz vier geht an den Salzburger Christkindlmarkt, gefolgt vom Weihnachtsmarkt am Hof und dem Weihnachtsdorf Schloss Belvedere, die wieder beide in Wien sind. Auf Rang sieben landet ein Linzer Christkindlmarkt, gefolgt von einem in Graz, dem Christkindlmarkt in der Altstadt von Innsbruck sowie dem Mariazeller Advent.
Die Gründe für einen Besuch sind laut dem Handelsverband und der Reppublika Research „die einzigartige Atmosphäre“ (74 Prozent), das Trinken von Punsch und Glühwein (54 Prozent), das Treffen von Freundinnen, Freunden und Bekannten (52 Prozent) sowie der Kauf von Weihnachtsgeschenken (14 Prozent). „Vor allem kleine und mittelständische Betriebe und Marktstandler vor Ort profitieren davon. Aber auch die umliegenden Einkaufsstraßen und Innenstädte können sich über verstärkte Spontankäufe freuen“, sagte HV-Geschäftsführer Rainer Will.
Getränke werden am häufigsten konsumiert
Die Menschen kaufen laut der Umfrage vor allem Glühwein und Punsch (67 Prozent), Snacks wie Ofenkartoffel oder Raclettebrot (51 Prozent), Süßigkeiten (45 Prozent), Dekoartikel (25 Prozent), Spielzeug und Kunsthandwerk (16 Prozent).
Besonders beliebt sind die Märkte bei der sogenannten Generation Z, sprich den 18- bis 28-Jährigen. Von ihnen planen 42 Prozent den Besuch mehrerer Märkte, 45 Prozent wollen zumindest einen Christkindlmarkt besuchen.
