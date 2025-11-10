Das ist der beliebteste Christkindlmarkt im Land

Der beliebteste Markt ist demnach jener vor dem Schloss Schönbrunn. Überhaupt befinden sich fünf der zehn beliebtesten Christkindlmärkte in Wien. Auf Platz zwei folgt der Markt auf dem Rathausplatz, dahinter landet jener am Spittelberg. Platz vier geht an den Salzburger Christkindlmarkt, gefolgt vom Weihnachtsmarkt am Hof und dem Weihnachtsdorf Schloss Belvedere, die wieder beide in Wien sind. Auf Rang sieben landet ein Linzer Christkindlmarkt, gefolgt von einem in Graz, dem Christkindlmarkt in der Altstadt von Innsbruck sowie dem Mariazeller Advent.