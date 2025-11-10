Häftlinge delegierten mit Handys großen Drogenring

Verdeckte Ermittler als Scheinkäufer

Die Polizei kam zunächst kleinen Dealern auf die Spur und deckte in akribischer Ermittlungsarbeit Schritt für Schritt einen florierenden Drogenring auf. Durch verdeckte Ermittler und Scheinkäufe kam es dann zu zahlreichen Festnahmen – letztlich führte die Spur auch zu den Drahtziehern hinter Gittern. Diese müssen sich nun ob der großen Mengen und ihrer führenden Rolle in der organisierten Struktur – hier könnte der sogenannte Mafia-Paragraf zum Tragen kommen – vor Geschworenen verantworten. Es drohen bis zu 20 Jahre oder gar lebenslange Haft.