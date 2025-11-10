Entführter Block-Sohn will nicht aussagen

Vater bei Entführung geschlagen und verletzt

Zu Prozessbeginn im Juli hatte es geheißen, die beiden entführten Kinder sollen Nebenkläger in dem Prozess gegen ihre Mutter sein. Das Hanseatische Oberlandesgericht entschied jedoch, dass die Zulassung des Sohnes zur Nebenklage und die Bestellung eines Rechtsbeistandes für ihn nicht zulässig seien. Wenige Tage später wurde dann auch die Zulassung der Tochter als Nebenklägerin aufgehoben. Der Vater der Kinder, Stephan Hensel (51), tritt aber weiter als Nebenkläger auf, weil er bei der Entführung geschlagen und verletzt wurde.