Bungalows extra für die ältere Generation

Burgenland
03.11.2025 16:00
Die Bungalows sind nur 250 Meter vom See entfernt, liegen aber trotzdem schön ruhig.
Die Bungalows sind nur 250 Meter vom See entfernt, liegen aber trotzdem schön ruhig.(Bild: Caterina Hoffmann)

Im Jahr 2024 haben die „WohnPartner“ ihre ersten Wohnungen übergeben. Nun waren Bungalows an der Reihe. 

Die Wohnungen, wo es auch die Möglichkeit für Betreuung gibt, liegen in Breitenbrunn. Die „Seniorenbungalows mit Service“ sind in Podersdorf entstanden. Hermi und Matthias Haider sind als „PflegePartner“ seit vielen Jahren Ansprechpartner, wenn es darum geht Pflegerinnen für seine alten Menschen zu bekommen. Bei den „WohnPartnern“ ist jetzt noch Bruder Bernhard mit im Boot. Er ist in Podersdorf zu Hause und damit erster Ansprechpartner, wenn die Bewohner etwas brauchen. Erfahrungen der vergangenen JahrzehnteIn den Bungalows werden genauso Aktivitäten angeboten, wie in den Wohnungen in Breitenbrunn. „In Breitenbrunn haben wir einen Gemeinschaftsraum, wo wirklich sehr viel gemeinsam gemacht wird“, schildern die Haiders. „In Podersdorf wird es auch zwar Aktivitäten geben, trotzdem soll jeder selbstbestimmt leben. Und genau darauf wollen wir schauen. Dass unsere Mieter nicht nur wohnen, sondern auch wirklich leben.“

Altlandeshauptmann Hans Niessl, Matthias Haider, Alfred Kollar, Hermi Haider und Bürgermeisterin ...
Altlandeshauptmann Hans Niessl, Matthias Haider, Alfred Kollar, Hermi Haider und Bürgermeisterin Michaela Wohlfart und Bernhard Haider.(Bild: Caterina Hoffmann)

Was Senioren brauchen, haben die „PflegePartner“ seit 2011 verinnerlicht. Diese Erfahrungen ließen sie in die Bungalows, die genauso mit der OSG gebaut wurden wie die Wohnungen in Breitenbrunn, einfließen. Etliche Services, wie etwa Rasen mähen, sind zusätzlich buchbar. Außerdem kann, wer es braucht, ein Mietauto der „WohnPartner“ ausleihen.

Lesen Sie auch:
Bgm. Helmut Hareter, LT-Präsidentin Astrid Eisenkopf, Matthias Haider, Pflegepartner, GF Alfred ...
Wohnen im Alter
WohnPartner eröffnet drei Häuser in Breitenbrunn
12.05.2025
Gemeinsam leben!
Mehrere Wohnmöglichkeiten für fitte Senioren!
05.02.2024
Tipps vom Profi
Worauf kommt es bei 24-Stunden-Betreuung an?
16.03.2025

„Eine Bewohnerin wurde operiert, wir haben ihr kurzfristig eine Pflege zur Seite gestellt. Denn auch, wenn unsere Bewohner autark leben, ist im Hintergrund immer wer da, wenn etwas gebraucht wird. Diese Sicherheit ist für viele beruhigend.“ Die Wohnungen in Breitenbrunn und die Häuser in Podersdorf sind übrigens alle vergeben. Ein neues Projekt – ebenfalls Bungalows – entsteht in Breitenbrunn. Baustart wird hier im Frühjahr sein. 

Charlotte Barbara Titz
