Bungalows extra für die ältere Generation

Die Wohnungen, wo es auch die Möglichkeit für Betreuung gibt, liegen in Breitenbrunn. Die „Seniorenbungalows mit Service“ sind in Podersdorf entstanden. Hermi und Matthias Haider sind als „PflegePartner“ seit vielen Jahren Ansprechpartner, wenn es darum geht Pflegerinnen für seine alten Menschen zu bekommen. Bei den „WohnPartnern“ ist jetzt noch Bruder Bernhard mit im Boot. Er ist in Podersdorf zu Hause und damit erster Ansprechpartner, wenn die Bewohner etwas brauchen. Erfahrungen der vergangenen JahrzehnteIn den Bungalows werden genauso Aktivitäten angeboten, wie in den Wohnungen in Breitenbrunn. „In Breitenbrunn haben wir einen Gemeinschaftsraum, wo wirklich sehr viel gemeinsam gemacht wird“, schildern die Haiders. „In Podersdorf wird es auch zwar Aktivitäten geben, trotzdem soll jeder selbstbestimmt leben. Und genau darauf wollen wir schauen. Dass unsere Mieter nicht nur wohnen, sondern auch wirklich leben.“