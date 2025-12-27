60 Menschen kamen per Mausklick zurück zum Glauben

„Still werden. Gerade das ist in der heutigen Zeit schwierig und für viele sogar beängstigend. Aber wir helfen gerne dabei, sind immer zu Gesprächen bereit“, erklärt der Seelsorger. Still werden kann man in der Basilika also alleine, aber auch mit priesterlichem Beistand.

Aktionen, um mehr Gläubige abzuholen

Um mehr Schäfchen in seine Basilika zu bekommen, hat Lackner sich auch schon einiges überlegt. Denn nur wegen der schönen Kirche und Gott kommen Ältere. Die Jugend braucht andere Anreize. So gibt es unter anderem einen „Fotopoint“. Genauer gesagt sind es goldene Engelsflügerl, die die Menschen zumindest kurzfristig zu Engerl machen und von Kindern genauso begeistert aufgenommen werden, wie von 90-Jährigen. Im Sommer gibt es eine 360-Grad-Liege vor der Basilika, auf der man auch zur Ruhe kommen und sich ausruhen kann. Außerdem findet man eine Messwein-Tankstelle, um vielleicht sogar ein gutes Gläschen auf der Liege zu genießen und dabei den Sinn des Lebens neu zu entdecken.