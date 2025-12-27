60 Menschen kamen per Mausklick zurück zum Glauben

Die Kirchenaustritte sind im Burgenland heuer zurückgegangen. Dafür haben rund 60 Menschen den Schritt retour in den Schoß der katholischen Gemeinschaft gewagt.
Das Heilige Jahr 2025 stand im Zeichen der Erneuerung und des Neuanfangs. Deshalb wollte man auch den Wieder-Eintritt in die katholische Kirche möglichst einfach machen. Nachdem die Menschen heute von der Steuererklärung bis hin zum Einkauf alles online erledigen – warum also nicht auch den Kircheneintritt? Seit diesem Jahr ist das also per Mausklick auf einer eigens eingerichteten Homepage (martinus.at/wiedereintritt) möglich.
Knapp 60 Menschen kamen digital zurück
Das Ergebnis knapp vor Ende des Jahres kann sich auch sehen lassen. Alleine in der Diözese Eisenstadt waren es knapp 60 Menschen, die es per Mausklick wieder zurück in den Schoß der Kirche leitete. Pater Thomas Lackner, Pfarrer der Basilika Frauenkirchen und Filialvikar der dortigen Franziskanergemeinschaft, ist einer von zwei Priestern im Burgenland, die die Wiedereintrittsgespräche führen.
„Erst in der Vorwoche habe ich mit zwei Gläubigen gesprochen, die wiedergekommen sind“, erzählt er.
Und er schildert von teils sehr berührenden Gesprächen. Was ihn besonders freut: Oft sind es junge Menschen, die den Weg zurück in den Schoß der Kirche finden. Ihre Gründe dafür sind vielfältig. War der Grund des Austritts oft die Kirchensteuer, die man ja besonders als junger Mensch als belastend und unnötig empfinden kann, ist es dann häufig der Lebenssinn, der an die Tür klopft und zurück zum katholischen Leben geleitet.
„Eine junge Mutter meinte zum Beispiel, es muss eine Kirche und einen Gott geben. Denn so ein kleines Wesen in den Armen zu halten, sei ein Wunder“, erzählt der Franziskanerpater. Bei anderen wiederum ist es die Übernahme eines Paten-Amtes oder ein Schicksalsschlag, der sie zum Umdenken und Wieder-Eintritt verleitet hat.
„Es ist interessant, ist der Mensch krank oder trifft ihn ein anderer Schicksalsschlag, sucht er doch Zuflucht bei Gott und in der Kirche. Aber egal was der Grund ist, dass die Menschen zurückkommen: Sie werden mit offenen Armen empfangen“, so Lackner.
Wer Pater Thomas bei einer Messe erleben möchte: Am 27. Dezember um 19 Uhr wird in der Basilika das Fest des Apostels Johannes gefeiert. Am 28.12. gibt es um 8 Uhr 45, 10 und 19 Uhr eine Heilige Messe. Um 10 Uhr 50 wird zur Kindersegnung in die Basilika gebeten.
Überhaupt hat er das Gefühl, dass gerade in der jetzigen unruhigen Zeit der Zulauf der Menschen wieder mehr wird. In seiner Basilika in Frauenkirchen führt er viele Gespräche und merkt, dass etliche kommen, weil sie reden möchten. Weil ihnen etwas auf der Seele liegt, weil sie Antworten suchen. Deshalb hat Pater Thomas im Kloster, genauer gesagt beim Klosterladen, ein winziges „Kaffeehaus“ eingerichtet, wo man gegen einen kleinen Obolus guten Kaffee bekommt, sich hinsetzen und still werden kann.
„Still werden. Gerade das ist in der heutigen Zeit schwierig und für viele sogar beängstigend. Aber wir helfen gerne dabei, sind immer zu Gesprächen bereit“, erklärt der Seelsorger. Still werden kann man in der Basilika also alleine, aber auch mit priesterlichem Beistand.
Aktionen, um mehr Gläubige abzuholen
Um mehr Schäfchen in seine Basilika zu bekommen, hat Lackner sich auch schon einiges überlegt. Denn nur wegen der schönen Kirche und Gott kommen Ältere. Die Jugend braucht andere Anreize. So gibt es unter anderem einen „Fotopoint“. Genauer gesagt sind es goldene Engelsflügerl, die die Menschen zumindest kurzfristig zu Engerl machen und von Kindern genauso begeistert aufgenommen werden, wie von 90-Jährigen. Im Sommer gibt es eine 360-Grad-Liege vor der Basilika, auf der man auch zur Ruhe kommen und sich ausruhen kann. Außerdem findet man eine Messwein-Tankstelle, um vielleicht sogar ein gutes Gläschen auf der Liege zu genießen und dabei den Sinn des Lebens neu zu entdecken.
