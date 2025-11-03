Nach Horrorcrash scheint Comeback in Griffweite

Knapp eineinhalb Jahre nach einem schrecklichen Radunfall, bei dem ÖSV-Skibergsteiger Daniel Ganahl schwerste Verletzungen erlitt, scheint es tatsächlich so, dass der 29-Jährige es tatsächlich zurück in den Weltcup schaffen könnte. Die Entscheidung darüber fällt in den kommenden Wochen.
Der 19. Juli 2024 veränderte Daniel Ganahls Leben komplett. Nach einem fürchterlichen Rennradunfall stand eine Querschnittlähmung im Raum, die Karriere als Skibergsteiger schien beendet. Doch der Montafoner gab nie auf, kämpfte sich von seiner Verlobten Tamara und seiner Familie unterstützt zurück. Als er 132 Tage nach seinem Horrorcrash zurück in die Heimat durfte, kündigte er bereits im „Krone“-Gespräch an: „Ich möchte versuchen, den Weg zurück in den Leistungssport zu gehen.“
