Nach Horrorcrash scheint Comeback in Griffweite

Der 19. Juli 2024 veränderte Daniel Ganahls Leben komplett. Nach einem fürchterlichen Rennradunfall stand eine Querschnittlähmung im Raum, die Karriere als Skibergsteiger schien beendet. Doch der Montafoner gab nie auf, kämpfte sich von seiner Verlobten Tamara und seiner Familie unterstützt zurück. Als er 132 Tage nach seinem Horrorcrash zurück in die Heimat durfte, kündigte er bereits im „Krone“-Gespräch an: „Ich möchte versuchen, den Weg zurück in den Leistungssport zu gehen.“