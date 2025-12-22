Die Harder zogen souverän in das Final four ein

Der HC Hard holte sich in der Vorrunde West des MEHЯ LEBEN HNDBL3BEAT powered by Finanzfuchsgruppe problemlos den Gruppensieg und zog damit ins Final Four ein, das am 30. Januar in Wien über die Bühne gehen wird. Wirklich spannend wurde es im abschließenden Gruppen-Spieltag in Schwaz nicht mehr für die Roten Teufel, die sich Platz eins schon im zweiten Abschnitt des ersten Spiels gegen die Gastgeber sicherten, nicht mehr – Hard schloss mit 22 Punkten ab, Bregenz und Schwaz mit jeweils 16. „Jetzt sind wir im Final Four und wir hoffen sehr, dass der Modus mehr einem üblichen Handballspiel ähnelt“, meinte Hard-Trainer Hannes Jon Jonsson, „denn wie man gesehen hat, kann schon frühzeitig die ganze Spannung raus sein. Dennoch geht es um einen Titel und den wollen wir natürlich holen.“