Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Ligacup

Die Harder zogen souverän in das Final four ein

Vorarlberg
22.12.2025 08:25
Souveräne Rote Teufel am letzten Spieltag in Schwaz.
Souveräne Rote Teufel am letzten Spieltag in Schwaz.(Bild: Alexandra Koess)

Hard glänzte auch am dritten und letzten Spieltag der Vorrunde des neuen Ligaformats, zog ohne Probleme in das Finalturnier, das am 30. Januar in Wien stattfinden wird, ein. Bregenz qualifizierte sich nicht, geht aber dennoch zufrieden in die Winterpause. 

0 Kommentare

Der HC Hard holte sich in der Vorrunde West des MEHЯ LEBEN HNDBL3BEAT powered by Finanzfuchsgruppe problemlos den Gruppensieg und zog damit ins Final Four ein, das am 30. Januar in Wien über die Bühne gehen wird. Wirklich spannend wurde es im abschließenden Gruppen-Spieltag in Schwaz nicht mehr für die Roten Teufel, die sich Platz eins schon im zweiten Abschnitt des ersten Spiels gegen die Gastgeber sicherten, nicht mehr – Hard schloss mit 22 Punkten ab, Bregenz und Schwaz mit jeweils 16. „Jetzt sind wir im Final Four und wir hoffen sehr, dass der Modus mehr einem üblichen Handballspiel ähnelt“, meinte Hard-Trainer Hannes Jon Jonsson, „denn wie man gesehen hat, kann schon frühzeitig die ganze Spannung raus sein. Dennoch geht es um einen Titel und den wollen wir natürlich holen.“

Viel Zeit für junge Spieler
Für die Bregenzer ging es – auch weil früh klar war, dass die Harder nicht mehr einzuholen waren – hauptsächlich darum, den eigenen jungen Spielern möglichst viel Zeit auf dem Parkett zu ermöglichen. Das gelang, die jungen Festspielstädter schlugen sich tapfer. „Wir können mit dem Abschluss des Turniers sehr zufrieden sein“, sagte Rückraum Mitte Louis Mönch, „natürlich hätten wir uns über das gesamte Turnier hinweg noch ein paar Punkte mehr gewünscht. Aber es war vor allem wichtig, dass alle Spieler zum Einsatz gekommen sind und sich zeigen konnten.“

Porträt von Vorarlberg Sport
Vorarlberg Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-0° / 4°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-0° / 8°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
1° / 4°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-1° / 5°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
136.968 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
95.783 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Tirol
Dornauer wohl verlobt und bald mit eigener Liste
71.475 mal gelesen
Im Glück: Eva Schütz und Georg Dornauer geben sich 2026 wohl das Ja-Wort.
Mehr Vorarlberg
Im Ligacup
Die Harder zogen souverän in das Final four ein
„Tipp“ für Debütant
„Besser du scheidest aus und bist bis dahin gut“
„Vögels Lexikon“
„Zuabe schnuggala“: Romantik auf Vorarlbergisch
Krone Plus Logo
Kleines Dorf ganz groß
Greber macht Mellau endgültig zur Ski-Hauptstadt
Klares Statement
Büste von SOS-Kinderdorf-Gründer beschmiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf