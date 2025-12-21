Pokal? Welcher Pokal?

Wozu der ganze Zauber? Das kann tatsächlich nur jemand fragen, der nicht mit dem allerheiligsten FIFA-Prinzip „Die Masse macht‘s“ vertraut ist. Denn die Sache ist sonnenklar: Weil die neue Klub-WM nur alle vier Jahre stattfinden wird, musste ein weiteres Format aus dem Hut gezaubert werden, damit Fußballfans auf der ganzen Welt bis zur nächsten Austragung 2029 nicht unter den üblen Folgen des kalten Entzugs zu leiden haben. Und dieses Format bietet, wie es die FIFA formuliert, „die perfekte Gelegenheit, im Vorfeld der neuen Klub-WM, globale Sportrivalitäten zu entwickeln und zu stärken“. Aha! Aber der Reihe nach: Der erste Cup wurde bereits am 23. September vergeben, als Pyramids FC aus Ägypten gegen Al-Ahli aus Saudi-Arabien den „Afrika-Asien-Pazifik-Pokal“ ergatterte. Der zweite Pokal, für das „FIFA Amerika-Derby“, ging an Flamengo Rio de Janeiro (2:1 gegen Cruz Azul aus Mexico), ebenso der dritte („FIFA Challenger Cup“) durch ein 2:0 gegen Pyramids FC.