Campbell ebnete den Weg zum Sieg von Union Berlin

Die Feldkircherin reagierte in der 35. Minute am schnellsten, schob zur 1:0-Führung für Union ein. Nur drei Minuten später erhöhte Lisa Heiseler auf 2:0. Die Vorentscheidung, Nürnberg gelang nur noch der Anschlusstreffer zum 2:1. Damit kletterten die Köpenickerinnen auf Platz neun, verschafften sich Luft auf die Abstiegsränge und gehen zufrieden in die Pause.