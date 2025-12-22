Campbell ebnete den Weg zum Sieg von Union Berlin

Für Union Berlin und ÖFB-Stürmerin Eileen Campbell läuft die Saison in der deutschen Bundesliga bisher durchwachsen. Am vergangenen Spieltag schafften die „Eisernen“ nun aber gegen Nürnberg einen kleinen Befreiungsschlag – Campbell erzielte dabei das 1:0.
Befreiungsschlag für Eileen Campbell und die Damen von Union Berlin im Abstiegskampf der deutschen Bundesliga! Die „Eisernen“ hatten Nürnberg zu Gast, wollten mit einem Sieg in die Winterpause gehen. Und das gelang, auch dank ÖFB-Stürmerin Campbell.
Die Feldkircherin reagierte in der 35. Minute am schnellsten, schob zur 1:0-Führung für Union ein. Nur drei Minuten später erhöhte Lisa Heiseler auf 2:0. Die Vorentscheidung, Nürnberg gelang nur noch der Anschlusstreffer zum 2:1. Damit kletterten die Köpenickerinnen auf Platz neun, verschafften sich Luft auf die Abstiegsränge und gehen zufrieden in die Pause.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.