Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2:1 gegen Nürnberg

Campbell ebnete den Weg zum Sieg von Union Berlin

Vorarlberg
22.12.2025 09:25
Eileen Campbell (r.) ist eine der Leistungsträgerinnen bei Union Berlin.
Eileen Campbell (r.) ist eine der Leistungsträgerinnen bei Union Berlin.(Bild: Verein)

Für Union Berlin und ÖFB-Stürmerin Eileen Campbell läuft die Saison in der deutschen Bundesliga bisher durchwachsen. Am vergangenen Spieltag schafften die „Eisernen“ nun aber gegen Nürnberg einen kleinen Befreiungsschlag – Campbell erzielte dabei das 1:0.

0 Kommentare

Befreiungsschlag für Eileen Campbell und die Damen von Union Berlin im Abstiegskampf der deutschen Bundesliga! Die „Eisernen“ hatten Nürnberg zu Gast, wollten mit einem Sieg in die Winterpause gehen. Und das gelang, auch dank ÖFB-Stürmerin Campbell.

Die Feldkircherin reagierte in der 35. Minute am schnellsten, schob zur 1:0-Führung für Union ein. Nur drei Minuten später erhöhte Lisa Heiseler auf 2:0. Die Vorentscheidung, Nürnberg gelang nur noch der Anschlusstreffer zum 2:1. Damit kletterten die Köpenickerinnen auf Platz neun, verschafften sich Luft auf die Abstiegsränge und gehen zufrieden in die Pause.

Porträt von Vorarlberg Sport
Vorarlberg Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-0° / 5°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-0° / 8°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
1° / 4°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-1° / 5°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
138.995 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
115.529 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
98.252 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Vorarlberg
2:1 gegen Nürnberg
Campbell ebnete den Weg zum Sieg von Union Berlin
Im Ligacup
Die Harder zogen souverän in das Final four ein
„Tipp“ für Debütant
„Besser du scheidest aus und bist bis dahin gut“
„Vögels Lexikon“
„Zuabe schnuggala“: Romantik auf Vorarlbergisch
Krone Plus Logo
Kleines Dorf ganz groß
Greber macht Mellau endgültig zur Ski-Hauptstadt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf