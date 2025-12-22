„Zuabe schnuggala“: Romantik auf Vorarlbergisch

Wahrscheinlich handelt es sich dabei um eine lautmalerische Wortbildung, welche Gemütlichkeit, Wärme und Geborgenheit ausdrücken soll. Im Normalfall wird ein derartiges Schnüggala nicht autonom betrieben, sondern ein Mensch oder Haustier schnüggalat irgendwo zuabe, sprich: der Kuschelbedürftige benötigt ein Objekt, an das er sich der kuscheln kann, wenn seine Eigenliebe oder -wärme nicht mehr ausreicht.