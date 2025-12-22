Vorteilswelt
„Vögels Lexikon“

„Zuabe schnuggala“: Romantik auf Vorarlbergisch

Vorarlberg
22.12.2025 06:00
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im deutschsprachigen Raum.
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im deutschsprachigen Raum. Was er ebenfalls ist: ein waschechter „Voradelberger“.(Bild: mathis.studio)

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute nimmt er sich der Begrifflichkeit „zuabe schnuggala“ an. 

Anders als beim hochdeutschen Zeitwort kuscheln, welches von kuschen (=sich hinlegen, stillsein) abstammt und ungefähr dasselbe bedeutet wie schnuggala, liegt der Ursprung unserer alemannischen Vokabel im Dunkeln.

Wahrscheinlich handelt es sich dabei um eine lautmalerische Wortbildung, welche Gemütlichkeit, Wärme und Geborgenheit ausdrücken soll. Im Normalfall wird ein derartiges Schnüggala nicht autonom betrieben, sondern ein Mensch oder Haustier schnüggalat irgendwo zuabe, sprich: der Kuschelbedürftige benötigt ein Objekt, an das er sich der kuscheln kann, wenn seine Eigenliebe oder -wärme nicht mehr ausreicht.

Im schlechteren Falle dient dazu ein lebloses Kissen oder eine Decke (a s’Küsse zuahe- oder i d’Kutze iheschnüggala), im besseren Falle ein Haustier (a s’Minzile zuabeschnüggala), am besten aber ist immer noch ein wärmender Mitmensch (an Schatz zuaheschnüggala).

Nicht verwechselt werden darf – obwohl klanglich und inhaltlich verwandt – das Zeitwort schnüggala mit dem Hauptwort Schnückerle oder Schnüggele. Damit bezeichnet der Voradelberger einen begehrenswertensüßenschnuckeligen Menschen meist weiblichen Geschlechts, jedoch nicht ausschließlich.

Da das Anschmiegen von Kindern an ihre Eltern oft zum raschen Einschlafen führt, bezeichnet man im Alemannischen schließlich auch diesen Schlaf der Kinder selbst als schnüggala („Tua ruhig no a klä schnüggala, i träg di denn i’s Bett.“)

