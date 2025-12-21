Frau bei Absturz mit Auto verletzt

Gegen 14.30 Uhr war die 73-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der L190 in Richtung Bludenz unterwegs. In einer leichten Rechtskurve verlor sie aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen – dieser kam in weiterer Folge von der Fahrbahn ab und stürzte einen Steilhang hinunter.