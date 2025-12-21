Frau bei Absturz mit Auto verletzt
Unfall in Nenzing
Am Samstagnachmittag ist in Nenzing eine 73-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw über eine steile Böschung abgestürzt. Die Frau erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades, ihr Gefährt endete als Totalschaden.
Gegen 14.30 Uhr war die 73-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der L190 in Richtung Bludenz unterwegs. In einer leichten Rechtskurve verlor sie aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen – dieser kam in weiterer Folge von der Fahrbahn ab und stürzte einen Steilhang hinunter.
Die Lenkerin erlitt beim Aufprall Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und die Rettungskräfte wurde sie ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert.
