„Besser du scheidest aus und bist bis dahin gut“

Volle Attacke von Beginn an

Gibt es von „Zudi“ Tipps für „Jack“? „Wenn man in unserer Situation einen Weltcupstart bekommt, braucht es keine Tipps“, erklärt der Montafoner, der in dieser Saison noch nicht wie erhofft ins Fahren gekommen ist, zuletzt beim Europacup-Slalom in Obereggen Platz 27 holte und in Pozza di Fassa ausgeschieden war. „Aus meiner Erfahrung kann ich aber sagen, dass es besser ist, du scheidest aus und bist bis dahin gut, als ins Ziel zu bremsen und keinen zweiten Lauf zu fahren.“