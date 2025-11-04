New York: Eine Wahl um Trump

New Yorks Bürgermeisterwahl kann heute eine Bombenüberraschung liefern: Ein 34-jähriger Kandidat aus dem Nichts, Inder und – woker – Moslem, Zohran Kwame Mamdani, geht mit zweistelligem Umfragevorsprung in die Entscheidung. Der Linkspopulist ist der Albtraum des New Yorker Platzhirschen Trump, der den halb so alten Jungstar als „100-prozentigen kommunistischen Irren“ abkanzelt. Er droht mit der Mobilisierung der Nationalgarde und dem Entzug aller Bundesmittel.
Mamdani ist der Anti-Trump der TikTok-Generation. Wird er gewählt, ist es New Yorks Wahl gegen Trump, ein Weckruf an die schlafenden Demokraten, eine Mut-Injektion weit über New York hinaus. Es könnte der Kipppunkt zur Wende sein.
Der begnadete Redner, der die Menschen begeistert, wurde in Uganda als Sohn indischer Eltern geboren. Er kam siebenjährig in die USA und ist erst seit 2018 US-Staatsbürger. Er will beweisen, dass es den amerikanischen Traum noch gibt, wonach es jeder schaffen kann, und dass die amerikanische Demokratie noch lebt. Seine scharfen Parolen zur Verwirklichung des Linkssozialismus, den die Reichen bezahlen sollen, sowie seine Israel-Kritik hart an der Grenze zum Antisemitismus hat der charismatische Menschenfänger vor der Wahl deutlich eingebremst.
Egal, wie das Match heute ausgeht, New York hat ein Lebenszeichen gesetzt, damit Trumps Bäume nicht in den Himmel wachsen.
