Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

New York: Eine Wahl um Trump

Kolumnen
04.11.2025 08:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare

New Yorks Bürgermeisterwahl kann heute eine Bombenüberraschung liefern: Ein 34-jähriger Kandidat aus dem Nichts, Inder und – woker – Moslem, Zohran Kwame Mamdani, geht mit zweistelligem Umfragevorsprung in die Entscheidung. Der Linkspopulist ist der Albtraum des New Yorker Platzhirschen Trump, der den halb so alten Jungstar als „100-prozentigen kommunistischen Irren“ abkanzelt. Er droht mit der Mobilisierung der Nationalgarde und dem Entzug aller Bundesmittel.

 Mamdani ist der Anti-Trump der TikTok-Generation. Wird er gewählt, ist es New Yorks Wahl gegen Trump, ein Weckruf an die schlafenden Demokraten, eine Mut-Injektion weit über New York hinaus. Es könnte der Kipppunkt zur Wende sein.

Lesen Sie auch:
Bürgermeister-Kandidat Zohran Mamdani ist siegessicher.
Krone Plus Logo
Zohran Mamdani
Wird er New Yorks nächster Bürgermeister?
02.11.2025

Der begnadete Redner, der die Menschen begeistert, wurde in Uganda als Sohn indischer Eltern geboren. Er kam siebenjährig in die USA und ist erst seit 2018 US-Staatsbürger. Er will beweisen, dass es den amerikanischen Traum noch gibt, wonach es jeder schaffen kann, und dass die amerikanische Demokratie noch lebt. Seine scharfen Parolen zur Verwirklichung des Linkssozialismus, den die Reichen bezahlen sollen, sowie seine Israel-Kritik hart an der Grenze zum Antisemitismus hat der charismatische Menschenfänger vor der Wahl deutlich eingebremst.

Egal, wie das Match heute ausgeht, New York hat ein Lebenszeichen gesetzt, damit Trumps Bäume nicht in den Himmel wachsen.

Porträt von Kurt Seinitz
Kurt Seinitz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
147.475 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
123.741 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
123.598 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
New York: Eine Wahl um Trump
„Krone“-Kommentar
Hoch g‘winnen wird‘s die Babler-SPÖ nimma …
„Krone“-Gastkommentar
Immerwährend
„Krone“-Kommentar
Kickl-Schicksal für Geert Wilders
„Krone“-Kommentar
Kern und Kurz: Rückkehr an die Macht?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf