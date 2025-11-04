New York: Eine Wahl um Trump

Der begnadete Redner, der die Menschen begeistert, wurde in Uganda als Sohn indischer Eltern geboren. Er kam siebenjährig in die USA und ist erst seit 2018 US-Staatsbürger. Er will beweisen, dass es den amerikanischen Traum noch gibt, wonach es jeder schaffen kann, und dass die amerikanische Demokratie noch lebt. Seine scharfen Parolen zur Verwirklichung des Linkssozialismus, den die Reichen bezahlen sollen, sowie seine Israel-Kritik hart an der Grenze zum Antisemitismus hat der charismatische Menschenfänger vor der Wahl deutlich eingebremst.