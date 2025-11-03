Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Gastkommentar

Immerwährend

Kolumnen
03.11.2025 11:00
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der ...
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der Daten in Echtzeit liefert. 1996 etablierte er den weltweit ersten Hedge-Fonds für Privatanleger. Baha verfolgte stets die Vision, Fonds für Vermögende auch kleineren Anlegern zugänglich zu machen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare

Vor einer Woche feierten wir den 70. Jahrestag unserer Neutralität. Doch so sehr sie an diesem einen Tag geehrt wird – über das Jahr hinweg geschieht das leider kaum. Trotz komplexer Bedrohungen wird sie fröhlich-naiv interpretiert, achtlos zerzaust oder mit Füßen getreten. Das treibt bisweilen bizarre Blüten: etwa, wenn unsere Außenministerin in ukrainischer Tracht durch die Welt tanzt. Viele Bürger haben Sorge, dass verantwortungslose Politiker Konflikte, Terror und Kampfhandlungen nach Österreich ziehen.

Regierungsvertreter wollen uns glauben machen, wir seien bloß militärisch neutral, nicht aber politisch. Dabei wurde am 26. Oktober 1955 per Verfassungsgesetz festgelegt: Österreich erklärt aus freien Stücken seine immerwährende Neutralität und wird diese mit allen Mitteln aufrechterhalten und verteidigen.

Bundeskanzler Julius Raab sagte damals: Unsere Neutralität sei keine provisorische, widerrufliche Beschränkung unserer Souveränität, sondern die Grundlage, die unserem Land und unserem Volk auf Dauer Frieden und Wohlstand sichern soll. Nun geraten sowohl Wohlstand als auch Neutralität ins Wanken.

De facto ist es an der Zeit, die Neutralität aus der Gefahrenzone zu bringen. Derzeit könnte sie mit einer Zweidrittelmehrheit im Nationalrat abgeschafft werden. Doch was wäre, wenn wir weitere Schranken errichteten? Wenn eine Änderung nur durch eine Volksabstimmung möglich wäre? Wenn wir nicht jede Entscheidung wankelmütigen Politikern überlassen?

Porträt von Christian Baha
Christian Baha
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
170.095 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
143.661 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
120.368 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Gastkommentar
Immerwährend
„Krone“-Kommentar
Kickl-Schicksal für Geert Wilders
„Krone“-Kommentar
Kern und Kurz: Rückkehr an die Macht?
„Krone“-Kommentar
Einen Arzttermin per Glücksrad?
„Krone“-Kommentar
„Das größte Leid“, das es einfach nicht geben darf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf