Immerwährend

Vor einer Woche feierten wir den 70. Jahrestag unserer Neutralität. Doch so sehr sie an diesem einen Tag geehrt wird – über das Jahr hinweg geschieht das leider kaum. Trotz komplexer Bedrohungen wird sie fröhlich-naiv interpretiert, achtlos zerzaust oder mit Füßen getreten. Das treibt bisweilen bizarre Blüten: etwa, wenn unsere Außenministerin in ukrainischer Tracht durch die Welt tanzt. Viele Bürger haben Sorge, dass verantwortungslose Politiker Konflikte, Terror und Kampfhandlungen nach Österreich ziehen.