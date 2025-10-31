Frankreichs Macron stellt Negativrekord auf

Bald einstimmige Zustimmungswerte?

Angesichts dieser Entwicklungen könnte Macron der erste französische Präsident mit einstelligen Zustimmungswerten werde. In diesem Fall würde aus dem bereits heute „tiefgreifenden und strukturellen“ Bruch mit der Öffentlichkeit im Land ein „vollständiger“, fügte Politologe Cautrès an.