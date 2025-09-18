Macron: Israel zerstört vollständig seinen Ruf

„Teufelskreis“ durchbrechen

So eine Art von Operationen im Gazastreifen durchzuführen, sei kontraproduktiv und ein Fehlschlag, betonte der französische Staatschef. Wenn man diesen „Teufelskreis“ durchbrechen wolle, müsse die Hamas zerstört werden, sagte Macron. Der Krieg reiche dafür aber nicht aus.