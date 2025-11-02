Kärntner Filmemacher zeigen die königlichen Gärten

Für die internationale Serie über die königlichen Gärten in Europa haben sich die Kärntner Filmemacher Gernot Stadler, Jaqueline Rauter, Mario Kreuzer und Walter Grill zusammengetan. Die ersten zwei Folgen sind am Montag, ab 20.15 Uhr, auf 3sat zu sehen.
„Wir beginnen mit dem Hampton Court, der zu den bedeutendsten royalen Residenzen Englands zählt“, sagt Rauter. „Ich habe bei der Dokumentation Regie geführt. 330 Hektar Garten- und Parkanlagen erzählen eine Geschichte von Macht und Vergänglichkeit.“ Gärten sind dabei weit mehr als schmückendes Beiwerk. Sie sind Ausdruck von Harmonie und Kontrolle, Schönheitssinn und Autorität.
Ab 21.05 Uhr folgt auf 3sat Schloss Sanssouci. Es lädt in den Gärten von Potsdam ein zu einem Rendezvous mit Friedrich II. Sein berühmtes Refugium vereint Architektur und Gartengestaltung zu dem gelungensten Gesamtkunstwerk des großen Königs der Preußen.
Vom Hampton Court nach Schönbrunn
Am 24. November ist auf 3sat dann der Schlossgarten Schönbrunn zu sehen. Einst kaiserliches Jagdrevier, heute Weltkulturerbe. Barocke Visionen, höfische Repräsentation und botanische Vielfalt prägen diesen unverwechselbaren Ort in Wien.
Hinter prachtvollen Alleen und kunstvollen Ornamenten eröffnet sich ein Ort voller Geschichten: Pflanzensammlungen, musikalische Darbietungen und private kaiserliche Rückzugsräume machten den Schönbrunner Garten zu einem Schauplatz imperialer Selbstdarstellung.
Für die Serie wurde von Mai bis Juli in Österreich, Spanien, England und Deutschland gedreht. „Es freut mich, dass so viele Kärntner bei einem Großprojekt mit Partnern aus der ganzen Welt perfekt zusammengearbeitet haben“, sagt Produzent Gernot Stadler.
