Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ADX gibt bekannt

In Molln wird ab Jänner wieder nach Gas gesucht

Oberösterreich
30.10.2025 14:18
Die Probebohrung in Molln erhitzte die Gemüter.
Die Probebohrung in Molln erhitzte die Gemüter.(Bild: APA/FOTOKERSCHI.AT)

Die Naturschützer wird’s nicht freuen, die Besitzer einer Gasheizung hingegen sehr wohl: Nach dem positiven Landesgerichtsentscheid wird das australisch-österreichische Förderunternehmen ADX Energy die zu Jahresbeginn unterbrochenen Testarbeiten in der Gemeinde Molln (Welchau-1) im Jänner fortsetzen. Im Anschluss sind drei Erdgas-Probebohrungen sowie eine Ölfelderkundung – ebenfalls in Oberösterreich – geplant. 

0 Kommentare

Das Landesverwaltungsgericht hatte im September entschieden, dass die Bohr- und Testarbeiten in Molln bis 31. März 2026 fortgesetzt werden dürfen, da ein hohes öffentliches Interesse besteht, die Energieautarkie Österreichs zu stärken. Noch sind drei von vier erbohrten Lagerstätten mit Öl- und Gasanzeichen ungetestet. Laut ADX sollen ab Jänner zumindest die Tests der obersten Lagerstätte nachgeholt werden.

Maximale Bohrtiefen von ca. 1100 Metern
Zugleich kündigte ADX-Chairman Ian Tchacos an, das im Sommer avisierte Erdgas-Bohrprogramm in der ersten Jahreshälfte 2026 zu starten. Konkret geht es dabei – ab Februar 2026 – um die Erschließung von drei relativ flachen und risikoarmen (sehr wahrscheinlichen) Gasvorkommen (Hoch-1, Gold-1 und Schoe-1) südlich von Wels sowie südlich von Ried. Diese Probebohrungen sind vergleichsweise kostengünstig zu realisieren, mit maximalen Bohrtiefen von ca. 1100 Metern und jeweils sehr geringer Bohrzeit von etwa zwei Wochen.

Weitere Erkundung in Waldneukirchen
Für die zweite Jahreshälfte 2026 plant ADX Energy dann eine weitere Ölfeld-Erkundung (SGB-1) in der Nähe des bereits produzierenden Erdölfeldes Anshof bei Waldneukirchen. Die Grundstücke für die insgesamt vier Aufsuchungsbohrungen sind bereits vertraglich abgesichert, die Bohr- und Naturschutzgenehmigungen sollen bis Ende 2025 vorliegen. Da sämtliche Bohraktivitäten in unproblematischen Gebieten (abseits von Siedlungen, ohne besondere Naturschutzauflagen) erfolgen, rechnet ADX Energy mit keinen größeren Verzögerungen.

Lesen Sie auch:
Trotz Widerstand
ADX erhält Bewilligung für Gas-Bohrung in Molln
16.08.2023
Trotz Widerstand
ADX erhält Bewilligung für Gas-Bohrung in Molln
16.08.2023
Wegen Lokalaugenschein
Gasbohrfirma ADX droht Aktivisten mit Klagen
08.02.2024
Weitere Tests starten
Statt Gas vermutet ADX jetzt doch Erdöl in Molln
06.11.2024

Das Programm kann laut Tchacos durch eigene Produktions- und Geldreserven sowie Farmout-Vereinbarungen finanziert werden. ADX befindet sich aktuell in Gesprächen mit Interessenten und erwartet, die Finanzierungsgespräche bis Ende 2025 erfolgreich abzuschließen.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
OberösterreichÖsterreich
Sommer
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
180.865 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
134.965 mal gelesen
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
132.966 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Oberösterreich
Was tut sich in OÖ?
Veranstaltungen zwischen Halloween, Horror & Humor
Weisung von ganz oben
Staatsanwalt soll Wöginger-Diversion anfechten
Lentos Linz
Ein Frauenbild zwischen Heilige und TikTok-Star
ADX gibt bekannt
In Molln wird ab Jänner wieder nach Gas gesucht
Nach Lkw-Kontrollen
Lenker durfte trotz 61 Übertretungen weiterfahren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf