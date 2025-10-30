In Molln wird ab Jänner wieder nach Gas gesucht

Maximale Bohrtiefen von ca. 1100 Metern

Zugleich kündigte ADX-Chairman Ian Tchacos an, das im Sommer avisierte Erdgas-Bohrprogramm in der ersten Jahreshälfte 2026 zu starten. Konkret geht es dabei – ab Februar 2026 – um die Erschließung von drei relativ flachen und risikoarmen (sehr wahrscheinlichen) Gasvorkommen (Hoch-1, Gold-1 und Schoe-1) südlich von Wels sowie südlich von Ried. Diese Probebohrungen sind vergleichsweise kostengünstig zu realisieren, mit maximalen Bohrtiefen von ca. 1100 Metern und jeweils sehr geringer Bohrzeit von etwa zwei Wochen.