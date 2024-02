Gasbohrfirma ADX droht Aktivisten mit Klagen

Weiter Wirbel um die geplante Suche nach Erdgas in Molln! Nachdem am 19. Jänner der Grünen-Landesrat für Naturschutz mit Aktivisten, Bürgern und Medienvertretern einen Lokalaugenschein an der Stelle abgehalten hat. „Das Gelände ist eingezäunt, zahlreiche Schilder verbieten das Betreten“, so Sprecher Wilfried Seywald für ADX. „Es hat schon mehrere unerlaubte Betretungsversuche gegeben, aber dieser Lokalaugenschein hat das Fass zum Überlaufen gebracht.“