Statt Gas vermutet ADX jetzt doch Erdöl in Molln

Vorigen Freitag bekam sie den positiven Bescheid der zuständigen Naturschutzbehörde für die ausständigen Tests an der Aufschlussbohrung Welchau-1 in Molln. Jasmin Duregger von Greenpeace kritisiert: „Dass die Suche nach fossilen Energien in Molln nun ungebremst weitergeht, ist inakzeptabel. Die Weltgemeinschaft hat sich bei der Klimakonferenz letztes Jahr darauf geeinigt, fossilen Energien den Rücken zu kehren.“