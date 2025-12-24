Geisterfahrer prallte gegen Auto: Sechs Verletzte!

Ein 41-jähriger Autolenker aus Bosnien/Herzegowina war am Heiligenabend gegen 16.30 Uhr auf der schneebedeckten Fahrbahn der A2 Südautobahn unterwegs – und wendete seinen Wagen! Als Geisterfahrer fuhr er auf dem zweiten Fahrstreifen in Richtung Anschlussstelle A10-A11 zurück.