Geisterfahrer prallte gegen Auto: Sechs Verletzte!

Einfach umgedreht hatte ein Autolenker auf der Südautobahn! Es folgte im Bereich Zauchen in der Gemeinde Wernberg in Fahrtrichtung Wien ein Unfall mit sechs Verletzten aus zwei Wagen.
Ein 41-jähriger Autolenker aus Bosnien/Herzegowina war am Heiligenabend gegen 16.30 Uhr auf der schneebedeckten Fahrbahn der A2 Südautobahn unterwegs – und wendete seinen Wagen! Als Geisterfahrer fuhr er auf dem zweiten Fahrstreifen in Richtung Anschlussstelle A10-A11 zurück.
Zeitgleich lenkte eine 65-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt-Land ihren PKW ordnungsgemäß in Fahrtrichtung Klagenfurt. Sie konnte eine frontale Kollision nicht mehr verhindern.
Alle vier Insassen des Geisterfahrerfahrzeuges sowie die beiden Personen des entgegenkommenden Autos wurden bei dem Unfall verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in das Landeskrankenhaus Villach.
Die beschädigten Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert.
Die Südautobahn war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten eine Stunde lang vollständig gesperrt und bis 18.20 Uhr nur einspurig befahrbar.
Im Einsatz standen mehrere Streifen der Autobahnpolizei Villach, die Freiwilligen Feuerwehren Gödersdorf, Drobollach und Wernberg, die Rettung mit sieben Fahrzeugen und insgesamt 23 Sanitätern sowie ein Notarzt.
