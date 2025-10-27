Frauen und Männer: Wird Lohnlücke 2026 kleiner?

Jedes Jahr im Herbst ist es soweit: Der „Equal Pay Day“ – das Tag des gleichen Lohns – markiert jenes Datum, ab dem Frauen in der Steiermark statistisch gesehen gratis arbeiten. Die Arbeiterkammer vergleicht für ihre Auswertung die Gehälter von Frauen und Männern, die über das ganze Jahr hinweg Vollzeit beschäftigt sind. Heuer beträgt die Lohnlücke 18 Prozent. Brutto (also vor Steuern) verdienen Frauen jährlich 11.110 Euro weniger als ihre Kollegen.