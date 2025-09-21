Ferguson & Epstein: Geheime E-Mails aufgetaucht

Jeffrey Edward Epstein (20. Januar 1953 – 10. August 2019) war ein US-amerikanischer Investmentbanker und verurteilter Sexualstraftäter. 2019 wurde er wegen des Betreibens eines Rings zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger angeklagt, ein Fall, der weltweit für Schlagzeilen sorgte. Epstein war eng mit Prominenten und Politikern vernetzt.

In Untersuchungshaft starb er offiziell durch Suizid, doch die Todesumstände lösten einen Justizskandal und zahlreiche Spekulationen über ein mögliches Fremdverschulden aus („Epstein didn’t kill himself“).