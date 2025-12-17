Graz schlägt Alarm: Kein Geld für Ferienassistenz

Das Schulassistenzgesetz regelt die Unterstützung in Unterrichtszeiten. Und was ist in den Ferien? Das fragt sich der Grazer ÖVP-Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner. Früher seien Assistenzleistungen nahtlos in der Ferienbetreuung verlängert worden, durch eine Gesetzesänderung im Vorjahr endet die Assistenz nun strikt mit dem letzten Schultag. Das werde zur Zerreißprobe für Familien: „Wenn wir bedenken, wie viele Wochen Ferien es gibt, ist es eine untragbare Situation, hier Kinder auszuschließen. Ausbaden müssen das die Kinder und ihre Familien. Ein Zustand, den wir so nicht akzeptieren dürfen“, so Hohensinner mit scharfen Worten in Richtung Land.