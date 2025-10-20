„Fergie“ feierte mit Töchtern Epstein-Entlassung

Zudem habe sie scherzhaft wissen wollen, ob sie Epsteins Privatinsel besuchen dürfe oder diese „für Bankrotteure nicht verfügbar“ sei. Epstein lehnte ab, da seine Konten zum damaligen Zeitpunkt bereits unter Beobachtung standen.

Brach Epstein Kontakt ab?

„Sarah und Prinz Andrew beteuern immer, sie hätten sich nach Epsteins Verurteilung von ihm distanziert. In Wahrheit war es Epstein, der den Kontakt abbrach – er hatte genug davon, dass Sarah ständig um Geld bat“, verriet ein Royal-Insider der „Mail on Sunday“. „Sie lieh sich viel mehr von ihm, als je bekannt wurde. Öffentlich sagt sie das eine, privat hielt sie immer die Hand auf.“