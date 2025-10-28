Drohnensichtung
Flughafen in Alicante stundenlang gesperrt
Wegen einer mutmaßlichen Drohnensichtung musste der Flughafen im spanischen Alicante am Montagabend stundenlang für Flüge gesperrt werden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
Mehrere Flüge seien nach Valencia und Murcia umgeleitet worden, teilte der Flughafen Alicante-Elche Miguel Hernández mit. Nach fast zwei Stunden konnte der Flughafen im Südosten Spaniens kurz vor 23.00 Uhr (Ortszeit) den Betrieb wieder aufnehmen.
Doch während der Sperre kam es zu chaotischen Szenen. Zahlreiche Touristen – vor allem britische – mussten um ihre Flüge bangen. Eine Sondereinheit der Polizei versuchte, die unbemannten Fluggeräte zu orten. Vermutet wurden über der Ortschaft Torrellano. Bisher gibt es wenig Information zu dem Zwischenfall seitens der Behörden.
Die Drohnen-Plage Europas
In den vergangenen Wochen kam es in mehreren europäischen Ländern zu ähnlichen Vorfällen – darunter an den Flughäfen in Kopenhagen, Oslo und München. Immer wieder wurde auch Russland hinter den Störungen des Flugverkehrs vermutet. Der Kreml streitet jegliche Verbindung ab.
