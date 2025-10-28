Flughafen in Alicante stundenlang gesperrt

Doch während der Sperre kam es zu chaotischen Szenen. Zahlreiche Touristen – vor allem britische – mussten um ihre Flüge bangen. Eine Sondereinheit der Polizei versuchte, die unbemannten Fluggeräte zu orten. Vermutet wurden über der Ortschaft Torrellano. Bisher gibt es wenig Information zu dem Zwischenfall seitens der Behörden.