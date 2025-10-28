Aus des Bullen-Coaches war von langer Hand geplant

Die Leichtigkeit ging verloren, in der Liga rückte die Konkurrenz näher. Das rief Kritiker auf den Plan. Extern, aber auch intern. Oliver Mintzlaff, der mit Rangnick gebrochen hatte und kein großer Freund von Struber war, war alles andere als begeistert. Zum Ausdruck soll er das nicht immer selbst gebracht haben, sondern gerne in Person von „Synchronsprecher“ Mario Gomez.