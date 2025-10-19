Wieder geht Stall in Flammen auf: Tiere verenden!

Für aber insgesamt 15 Schafe und 10 Hühner im Stall kam jede Hilfe zu spät – sie verendeten qualvoll in den Flammen. Die angrenzenden Gebäude blieben bis auf leichte Schäden verschont. Eine Stromleitung musste durch den KELAG-Notdienst versorgt werden. Erst in der Nacht zum Donnerstag ist, wie berichtet, in Oberdorf ein Wirtschaftsgebäude in Flammen aufgegangen.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Und auch wenn die Polizei in diesem Fall hinsichtlich einer möglichen Brandstiftung erst kürzlich Entwarnung gegeben hat, man von einer Selbstentzündung des Heus ausgegangen ist, will man in der Gemeinde jetzt kaum noch an einen unglücklichen Zufall glauben. Die Ermittlungen laufen jedenfalls auf Hochtouren.