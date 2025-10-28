Noyb verklagt Clearview AI wegen Gesichtserkennung

Durch „New York Times“-Artikel bekannt geworden

Ursprünglich hatte Clearview AI versucht, weitgehend unbemerkt zu agieren. Im Jänner 2020 wurde das Unternehmen aber durch einen Artikel der „New York Times“ bekannt. Daraus ging hervor, dass das Unternehmen in den USA bereits mit Behörden wie dem FBI und dem Heimatschutzministerium zusammenarbeitet. Der Gründer Hoan Ton-That räumte damals gegenüber der Zeitung ein, dass Clearview AI mit dem Sammeln von Nutzerfotos gegen die Nutzungsbedingungen von Facebook und anderen Online-Netzwerken verstößt.