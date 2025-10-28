Premierensieg! Tagger gewinnt ihr erstes WTA-Spiel

Im ersten Durchgang nahm Tagger ihrer nur auf Rang 596 klassierten Gegnerin, die dank einer Wildcard beim Turnier dabei war, gleich den Aufschlag zum 1:0 ab, legte ein zweites Break zum 5:2 nach und verwandelte nach 42 Minuten ihren ersten Satzball. Auch in Satz zwei ließ Österreichs Aufsteigerin des Jahres 2025 nichts anbrennen, schaffte Breaks zum 1:0, 4:1 und schließlich 6:1. Nach 1:18 Stunden Spielzeit stand Tagger als jüngste österreichischen Siegerin eines WTA-Spiels seit Tamira Paszek 2005 fest.