Großes Familienglück

Kelsey Grammer wurde mit 70 zum achten Mal Papa

Society International
28.10.2025 08:37
Kelsey Grammer ist zum achten Mal Papa geworden!
Kelsey Grammer ist zum achten Mal Papa geworden!(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Frazer Harrison)

Kelsey Grammer freut sich über seinen achten Nachwuchs: Wie der 70-jährige Schauspieler verkündete, brachte seine vierte Ehefrau Kayte Walsh kürzlich einen Buben zur Welt. Für das Paar ist es das vierte gemeinsame Kind.

0 Kommentare

„Es war vor drei Tagen“, verriet Grammer im Podcast „Pod Meets World“, und verriet auch gleich den Namen seines Söhnchens: „Christopher ist gerade erst zur Familie gestoßen.“

Älteste Tochter ist 42
Der Kleine darf sich jedenfalls auf viele Geschwister und Halbgeschwister freuen, denn der „Frasier“-Star hat insgesamt acht Kinder. Seine älteste Tochter Spencer ist bereits 42 und entstammt der ersten Ehe des Schauspielers mit Doreen Alderman.

Kelsey Grammer verkündete, dass er und seine vierte Ehefrau Kayte Walsh wieder Eltern geworden ...
Kelsey Grammer verkündete, dass er und seine vierte Ehefrau Kayte Walsh wieder Eltern geworden sind. Söhnchen Christopher kam erst vor ein paar Tagen zur Welt!(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jesse Grant)

Nach der Scheidung bekam Grammer mit Freundin Barrie Buckner Tochter Greer (33), mit „Real Housewives of Beverly Hills“-Star Camille Grammer hat der Schauspieler Tochter Mason (23) und Sohn Jude (20).

Familienglück mit Ehefrau Nummer 4
Noch während der Ehe mit Camille lernte Grammer die ehemalige Flugbegleiterin Kayte Walsh (48) kennen. Das Paar heiratete schließlich im Februar 2011 und bekam Tochter Faith (13) sowie die Söhne Gabriel (11) und James (8).

Schon vor einigen Monaten wurde das neuerliche Vaterglück des Schauspielers bekannt. Damals verriet ein Insider, dass ein weiterer Nachwuchs zwar nicht geplant gewesen, Grammer aber völlig aus dem Häuschen sei. „Er genießt es wie nie – diesmal ganz bewusst!“, so ein Vertrauter.

Wie es heißt, will Grammer sich nun voll und ganz auf die Erziehung seines Jüngsten konzentrieren und bei Nachwuchs Nummer acht auch endlich als Vollzeit-Papa durchstarten!

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
