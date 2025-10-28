Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Denkmal eingeweiht

König Charles ehrte LGBTQ-Angehörige der Armee

Royals
28.10.2025 07:12
König Charles ehrte LGBTQ-Angehörige der Armee und legte am Denkmals „An Opened Letter“ einen ...
König Charles ehrte LGBTQ-Angehörige der Armee und legte am Denkmals „An Opened Letter“ einen Kranz nieder.(Bild: AFP/PHIL NOBLE)

König Charles III. hat einen Kranz am ersten Denkmal des Landes für Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft niedergelegt, die in der britischen Armee gedient haben. Neben dem Monarchen, der das Oberhaupt der Streitkräfte ist, nahmen an der Einweihung des Denkmals „An Opened Letter“ (Ein geöffneter Brief) in der nationalen Gedenkstätte Arboretum in Staffordshire am Montag Dutzende Soldaten und Veteranen teil.

0 Kommentare

„Hunderte LGBTQ-Veteranen haben katastrophale Erfahrungen gemacht, ihr Leben und ihre Karriere wurden zerstört“, sagte Brigadier Clare Phillips bei der Einweihungszeremonie. 

Aus Worten von Betroffenen zusammengesetzt
„Die heutige Enthüllung dieses unglaublichen Denkmals soll uns daran erinnern, dass wir auf den Schultern von Riesen stehen – jenen Menschen, die gegen Diskriminierung und Verfolgung gekämpft haben, damit wir heute offen und stolz dienen können“, fügte Phillips hinzu.

Am Montag wurde das erste Denkmal in Großbritannien für Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft ...
Am Montag wurde das erste Denkmal in Großbritannien für Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft eingeweiht.(Bild: AFP/PHIL NOBLE)

Das Bronze-Denkmal stellt einen geknickten und gedrehten Brief dar, der aus aneinandergefügten Worten aus Aussagen betroffener Menschen zusammengesetzt ist.

Demütigungen und Misshandlungen
Obwohl Großbritannien 1967 mit der Entkriminalisierung von Homosexualität bei Männern begann, war es Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transmenschen bis zum Jahr 2000 verboten, in der Armee zu dienen.

Lesen Sie auch:
Selenskyj und König Charles auf Schoss Windsor
Gattin bei Mette-Marit
Selenskyj von König Charles in Windsor empfangen
24.10.2025
Historisches Ereignis
Britisches Königspaar betet mit Papst Leo XIV.
23.10.2025

Wer verdächtigt oder überführt wurde, in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung zu sein, wurde laut einem 2023 veröffentlichten Bericht der Regierung häufig gedemütigt, misshandelt und entlassen. Betroffene verloren oft nicht nur ihren Arbeitsplatz, sondern manchmal auch ihre Pensionsansprüche.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
134.651 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
119.519 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
113.127 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Mehr Royals
Denkmal eingeweiht
König Charles ehrte LGBTQ-Angehörige der Armee
Süßer Clip mit Kids
Meghan enthüllt geheimes Talent von Prinz Harry
Streit um Royal Lodge
Andrew zieht aus – aber nur unter einer Bedingung!
Sorge bei den Royals
Tante von Harry und William nach Unfall in Klinik
König wusste das nicht
Andrew finanzierte Luxusleben mit geheimen Deals
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf