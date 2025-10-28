Dritte Niederlage in Folge für die Toronto Raptors

Titelverteidiger weiter makellos

Wie San Antonio ist auch Oklahoma City Thunder weiter makellos unterwegs. Der Titelverteidiger feierte mit 101:94 bei den Dallas Mavericks den vierten Sieg im vierten Spiel. Die Chicago Bulls halten nach einem 128:123 gegen die Atlanta Hawks ebenso bei einer 3:0-Bilanz wie die Philadelphia 76ers, die gegen Orlando Magic 136:124 gewannen. Nikola Jokic führte die Denver Nuggets mit 25 Punkten, 19 Rebounds und zehn Assists zu einem 127:114 bei den Minnesota Timberwolves. Der Serbe schrieb damit zum dritten Mal hintereinander dreifach zweistellig an. Die Boston Celtics landeten im vierten Anlauf den ersten Sieg. Der NBA-Rekord-Champion setzte sich bei den New Orleans Pelicans mit 122:90 durch.