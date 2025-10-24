Wieder Brand in Oberdorf: Ein Ort lebt in Angst

Doch als ob drei Brände nicht schon schlimm genug wären, kam am Donnerstagmorgen der nächste Albtraum: Gegen fünf Uhr in der Früh wurde ein Hund auf einen Autobrand aufmerksam. Laut Polizei soll das Fahrzeug, das neben der Straße abgestellt war, im Innenraum Feuer gefangen haben. Die Besitzer reagierten rasch und konnten wohl Schlimmeres verhindern.