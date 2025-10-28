Klum versexte in Hauch von Nichts „Vogue“-Show

Heidi Klum hat es schon wieder getan! In einem Hauch von Nichts versexte sie am Wochenende die „Hollywood“-Show der Modebibel „Vogue“. Und dabei lief sie dieses Mal gar nicht über den Laufsteg!
Wir erinnern uns: Erst bei der Fashion Week in Paris war es Heidi Klum, die nicht nur in der Front Row, sondern auch auf dem Catwalk für die heißesten Looks gesorgt hatte. Und ganz offensichtlich hat die 52-Jährige nicht vor, leiser zu treten.
Transparenz und Spitzenwäsche
Am Sonntag verwandelte die „Vogue“ das Studiogelände von Paramount für seine „Hollywood“-Show nämlich in einen großen Laufsteg und schickte das Who is Who der Traumfabrik auf die Modebühne. Zwar sollte Heidi nicht mit ihrem Catwalk-Können glänzen, dafür stahl sie Stars wie Nicole Kidman oder Kendall Jenner glatt die Show.
Das lag vor allem an ihrem aufreizenden Look, der alle Blicke auf sich zog. Die „GNTM“-Chefin kam nämlich in einem weißen, transparenten Hemdblusenkleid von Vivienne Westwood. Darunter blitzte nicht nur ihr Höschen, sondern auch der Spitzen-BH kokett hervor. Ein weißer Oversize-Blazer sorgte schließlich für den letzten Mode-Schliff.
Kidman verwandelte sich in Rita Hayworth
Auf dem Laufsteg ließen die Stars schließlich große Hollywood-Momente wieder hochleben. Blickfang des Abends war da sicherlich Nicole Kidman, die die Show eröffnen durfte und mit ihrem Auftritt den Glanz der goldenen Hollywood-Ära zurückbrachte.
Denn Kidmans Chanel-Kleid war eine Anspielung auf einen Look, das Rita Hayworth in dem Film „Gilda“ aus dem Jahr 1946 getragen hatte. Und nicht nur das: Kidman sang vor ihrem Auftritt auch den legendären Song „Put the Blame on Mame“ aus dem Film.
Jenner wurde zur Kidman
Auf Kidman folgte Kendall Jenner – in einem Look, den einst Nicole Kidman getragen hatte! Das Topmodel hatte nämlich die ehrenvolle Aufgabe, das Korsettkleid aus dem Film „Moulin Rouge“, in dem die 58-Jährige als Kurtisane Santine zu sehen war, vorzuführen.
Die Mega-Show fand übrigens für einen guten Zweck statt. Denn wie die „Vogue“ erklärte, gehen die Einnahmen an den Entertainment Community Fund und unterstützen vor allem Kostümschaffende, die von den Waldbränden in Los Angeles betroffen sind.
