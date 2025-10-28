Russische Drohnen jagen gezielt Zivilisten

Unter diesen findet sich auch der Fall einer Frau aus Cherson, die im August 2024 von einer Drohne verfolgt wurde, als sie ihr Auto parkte. Sie sucht in ihrer Garage Schutz und wurde dort angegriffen und verletzt. Noch am selben Tag seien zwei weitere Drohnen eingetroffen und hätten ihr Haus getroffen, das sie daraufhin verlassen habe.