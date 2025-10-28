Coach schmeißt hin! Knall bei Sturm-Bezwinger

Brendan Rodgers hat überraschend seinen Posten als Trainer des Celtic Glasgow FC zurückgelegt. Nur fünf Tage nach dem 2:1-Heimsieg in der Europa League gegen Sturm Graz, sucht der schottische Traditionsklub nach einem neuen Coach.
„Der Celtic Football Club bestätigt, dass Trainer Brendan Rodgers heute seinen Rücktritt eingereicht hat. Es wurde vom Klub akzeptiert und Brendan wird seine Rolle mit sofortiger Wirkung beenden“, erklärte Celtic am Montagabend in einem Statement.
Der amtierende Meister hatte sich Tabellenführer Heart of Midlothian am Sonntag mit 1:3 geschlagen geben müssen, in der Tabelle liegen die „Bhoys“ nun acht Punkte zurück.
Bis der Verein einen Nachfolger gefunden hat, werden Martin O‘Neill und Shaun Maloney das Training übernehmen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.