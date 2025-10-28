Vorteilswelt
Verein bestätigt:

Coach schmeißt hin! Knall bei Sturm-Bezwinger

Fußball International
28.10.2025 08:25
Brendan Rodgers (r.) mit Sturm-Trainer Jürgen Säumel
Brendan Rodgers (r.) mit Sturm-Trainer Jürgen Säumel(Bild: AFP/ANDY BUCHANAN)

Brendan Rodgers hat überraschend seinen Posten als Trainer des Celtic Glasgow FC zurückgelegt. Nur fünf Tage nach dem 2:1-Heimsieg in der Europa League gegen Sturm Graz, sucht der schottische Traditionsklub nach einem neuen Coach.

„Der Celtic Football Club bestätigt, dass Trainer Brendan Rodgers heute seinen Rücktritt eingereicht hat. Es wurde vom Klub akzeptiert und Brendan wird seine Rolle mit sofortiger Wirkung beenden“, erklärte Celtic am Montagabend in einem Statement.

Der amtierende Meister hatte sich Tabellenführer Heart of Midlothian am Sonntag mit 1:3 geschlagen geben müssen, in der Tabelle liegen die „Bhoys“ nun acht Punkte zurück.

Bis der Verein einen Nachfolger gefunden hat, werden Martin O‘Neill und Shaun Maloney das Training übernehmen.

