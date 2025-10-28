Geheimnisvolle Looks, die dennoch tragbar bleiben

„Future Desk“-Farbe: Tiefes Blau-Violett

Sehen wir uns die Trends im Detail an: Die Farbe „Future Desk“ ist ein tiefes Blau-Violett – wie ein Sonnenuntergang von einem fernen Planeten. „In naher Zukunft werden die Grenzen zwischen Realität und Fantasie mehr denn je verschwimmen – ,Future Desk’ ist eine immersive und transformative Farbe, die in diese Richtung weist. Dieses Blau wird dazu beitragen, das Gefühl von Vertrauen und Stabilität zu stärken, aber als Violett hat es auch eine fantasievolle Qualität, die die Schaffung neuer Zukunft vorantreiben wird“, weiß Urangoo Samba, Leiterin der Farbabteilung von der Trendforschungsagentur WGSN. Tennis-Ass Jannick Sinner gilt hier aktuell als Vorreiter, denn er trug diese Farbe beim Erste Bank Open in Wien, das er am Sonntag für sich entschieden hat.