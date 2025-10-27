Brandserie: Bewohner von Oberdorf weiter in Angst

„Nicht auf eigene Faust ermitteln!“

Währenddessen versucht Bürgermeister Franz Aschbacher, die Bevölkerung etwas zu beruhigen. Und zwar über eine Gemeindeapp. Dort erhalten die Nutzer Informationen zum aktuellen Geschehen und man probiert, Aufklärungsarbeit zu leisten. „Vertraut der Polizei. Wir ersuchen daher eindringlich, nicht auf eigene Faust Ermittlungen durchzuführen!“, betont er. Damit wolle man mögliche Gerüchte und Falschmeldungen verhindern. „Die App ist nur wenige Monate alt. Sie ist genau für derartige Fälle konzipiert“, so der Ortschef.